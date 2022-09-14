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Депутат Миронов заявил, что Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы России

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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложит Совету Госдумы пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание палаты.
Депутат Миронов заявил, что Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы России
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны России Сергея Шойгу», — написал он в Telegram.

Миронов отметил, что таким образом депутаты смогут пообщаться с Шойгу в закрытом режиме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин находится на постоянной, круглосуточной связи с Шойгу и всеми военачальниками, принимающими участие в спецоперации.

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