Депутат Миронов заявил, что Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы России
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«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны России Сергея Шойгу», — написал он в Telegram.
Миронов отметил, что таким образом депутаты смогут пообщаться с Шойгу в закрытом режиме.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин находится на постоянной, круглосуточной связи с Шойгу и всеми военачальниками, принимающими участие в спецоперации.