Депутат Миронов заявил, что Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы России

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложит Совету Госдумы пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание палаты.

«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны России Сергея Шойгу», — написал он в Telegram.

Миронов отметил, что таким образом депутаты смогут пообщаться с Шойгу в закрытом режиме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин находится на постоянной, круглосуточной связи с Шойгу и всеми военачальниками, принимающими участие в спецоперации.