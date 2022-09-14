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Школьнику-инвалиду из Калининградской области разрешат сдать ЕГЭ на особых условиях

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Старшекласснику из Калининградской области Антону Ледовскому, болеющему спинальной мышечной атрофией, разрешат сдать ЕГЭ по особому регламенту.
Школьнику-инвалиду из Калининградской области разрешат сдать ЕГЭ на особых условиях
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«У мальчика на дому будет организован, по сути, отдельный пункт сдачи экзамена, а кто-то из родителей пройдёт короткую подготовку, чтобы ассистировать сыну на ЕГЭ. Такое решение было принято изначально, но поскольку экзамен федеральный, требовалось согласовать особый формат сдачи с Рособрнадзором. Это согласование и было получено на днях», — сообщил RT руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

По словам Лыскова, образовательное ведомство Калининградской области ведёт Антона с девятого класса, когда ему также понадобился особый порядок сдачи экзаменов.

«Только в случае с ОГЭ Антону требовалось согласовать сдачу всех экзаменов на компьютере, а в этот раз наоборот. Дело в том, что ему физически тяжело писать от руки в связи с заболеванием, а компьютерная программа не позволяет выполнить экзаменационные части, где требуется, например, что-то начертить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко обратилась в региональное Министерство просвещения с просьбой, чтобы старшеклассник Антон Ледовский мог сдать ЕГЭ по профильной математике по особому регламенту. У 16-летнего парня спинальная мышечная атрофия — заболевание, при котором постепенно отказывают все мышцы. Ему сложно писать от руки, а фиксация ассистентом ответов со слов экзаменуемого нынешними правилами итоговой аттестации не предусмотрена.

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