Школьнику-инвалиду из Калининградской области разрешат сдать ЕГЭ на особых условиях

Старшекласснику из Калининградской области Антону Ледовскому, болеющему спинальной мышечной атрофией, разрешат сдать ЕГЭ по особому регламенту.

«У мальчика на дому будет организован, по сути, отдельный пункт сдачи экзамена, а кто-то из родителей пройдёт короткую подготовку, чтобы ассистировать сыну на ЕГЭ. Такое решение было принято изначально, но поскольку экзамен федеральный, требовалось согласовать особый формат сдачи с Рособрнадзором. Это согласование и было получено на днях», — сообщил RT руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

По словам Лыскова, образовательное ведомство Калининградской области ведёт Антона с девятого класса, когда ему также понадобился особый порядок сдачи экзаменов.

«Только в случае с ОГЭ Антону требовалось согласовать сдачу всех экзаменов на компьютере, а в этот раз наоборот. Дело в том, что ему физически тяжело писать от руки в связи с заболеванием, а компьютерная программа не позволяет выполнить экзаменационные части, где требуется, например, что-то начертить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко обратилась в региональное Министерство просвещения с просьбой, чтобы старшеклассник Антон Ледовский мог сдать ЕГЭ по профильной математике по особому регламенту. У 16-летнего парня спинальная мышечная атрофия — заболевание, при котором постепенно отказывают все мышцы. Ему сложно писать от руки, а фиксация ассистентом ответов со слов экзаменуемого нынешними правилами итоговой аттестации не предусмотрена.