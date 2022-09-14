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Бочкарёв: новый участок Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково готов на 56%

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Новый участок Солнцевской линии Московского метрополитена от «Рассказовки» до «Внуково» с метромостом через реку Ликова готов на 56%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: новый участок Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково готов на 56%
  • globallookpress.com

«Участок длиной 4,9 км включает станции «Пыхтино», «Внуково» и метромост через реку Ликова. Поточный метод строительства позволяет обеспечивать бесперебойное производство работ на всём отрезке, а также эффективнее использовать технику и распределять работу строительных бригад», — отметил Бочкарёв.

По его словам, готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» превысила 90%.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что строительство станции «Внуково» ведётся рядом с действующими объектами и коммуникациями одноимённого аэропорта, станцией аэроэкспресса, эстакадой к зоне вылета.

«Основные конструкции вестибюля практически готовы, строителям ещё необходимо закончить монолитные работы в кассовом блоке и построить наклонный ход эскалатора. Отделка ведётся в зоне вестибюля и тягово-понизительной подстанции, скоро начнётся монтаж инженерных систем», — сообщил он.

Метромост через реку Ликова построен на 83%.

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