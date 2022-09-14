Мишустин: все социальные обязательства бюджета России будут выполнены

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все намеченные социальные обязательства российского бюджета будут выполнены.

Об этом он сказал на совещании по данной теме.

«В понедельник подробно обсудили основные положения главного финансового документа на совещании у президента. Задачи, которые он должен решить, — масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены.