Мишустин: все социальные обязательства бюджета России будут выполнены
Об этом он сказал на совещании по данной теме.
«В понедельник подробно обсудили основные положения главного финансового документа на совещании у президента. Задачи, которые он должен решить, — масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены.