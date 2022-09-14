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На Урале нашли осквернивших Вечный огонь подростков

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Прокуратура Каменска-Уральского заявила, что правоохранительные органы установили личности четырёх подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Свердловской области.
На Урале нашли осквернивших Вечный огонь подростков
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние 11, 14, 15 и 16 лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, по информации СМИ, 13 сентября несовершеннолетние, находясь на мемориале уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941—1945 годах, поставили самокат на огонь. После чего, со слов одного из подростков, они разложили на самокате листья и ботву и поджигали, снимая процесс на видео.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавляется в сообщении.

Ранее в Керчи задержали девушку, осквернившую Вечный огонь. 3 августа она в нетрезвом виде забралась на памятник и бросила в пламя мемориальный венок, из-за чего он сгорел, а вечный огонь потух. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.

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