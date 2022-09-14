Режим ограничения полётов на юге и в центре России продлён до 22 сентября
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«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — напомнило ведомство.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого предлагается использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.