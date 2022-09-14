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Мужчина приговорён к пожизненному сроку за убийство двух девочек в Кемеровской области

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В городе Киселёвске Кемеровской области мужчину признали виновным в убийстве двух девочек и назначили ему пожизненное лишение свободы, сообщает Следственный комитет в Telegram.
Мужчина приговорён к пожизненному сроку за убийство двух девочек в Кемеровской области
  • © Следственный комитет РФ по Кемеровской области – Кузбассу

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — сказано в сообщении.

Убийство произошло в сентябре 2021 года. По данным следствия, десятилетняя девочка подошла к находившемуся на остановке мужчине и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя.

«Мужчина... предложил купить ей и её подруге сладости, а для  птицы — еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, осуждённый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера», — говорится в сообщении СК.

После этого мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище.

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