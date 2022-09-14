Мужчина приговорён к пожизненному сроку за убийство двух девочек в Кемеровской области
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«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — сказано в сообщении.
Убийство произошло в сентябре 2021 года. По данным следствия, десятилетняя девочка подошла к находившемуся на остановке мужчине и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя.
«Мужчина... предложил купить ей и её подруге сладости, а для птицы — еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, осуждённый, употребив алкоголь, совершил в отношении потерпевших насильственные преступления сексуального характера», — говорится в сообщении СК.
После этого мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул жилище.