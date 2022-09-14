РИА Новости: пропавший в Москве экс-зампред правительства Пензы найден и находится в больнице
Пропавший в Москве бывший зампред пензенского правительства Василий Трохин найден и находится в больнице.
- © Совет муниципальных образований Пензенской области
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
К поискам был привлечён отряд «ЛизаАлерт». Утром в среду, 14 сентября, в пресс-службе организации сообщили, что Трохин найден.
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