РИА Новости: пропавший в Москве экс-зампред правительства Пензы найден и находится в больнице

Пропавший в Москве бывший зампред пензенского правительства Василий Трохин найден и находится в больнице.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

К поискам был привлечён отряд «ЛизаАлерт». Утром в среду, 14 сентября, в пресс-службе организации сообщили, что Трохин найден.