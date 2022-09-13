В ОНК рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Леонида Гозмана
- РИА Новости
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«К данному учреждению и его сотрудникам претензий нет, претензии есть к тем, кто меня сюда незаконно поместил», — привёл один из членов комиссии слова Гозмана, который добавил, что лекарства и передачи получал своевременно.
Арест Гозман отбывает в трёхместной камере.
«Его соседями были организаторы незаконного ралли, сейчас он в камере один», — уточнили в комиссии, напомнив, что в спецприёмниках в камерах правилами внутреннего распорядка не предусмотрены ни холодильники, ни телевизоры.
«Сегодня в 19:20 Гозмана должны освободить из спецприёмника в связи с отбытием срока наказания», — информировал представитель комиссии.
Как сообщал RT ранее, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.