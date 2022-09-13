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В ОНК рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Леонида Гозмана

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RT
Арестованный на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией общественный деятель Леонид Гозман* не имеет претензий к условиям содержания в московском спецприёмнике №2 для административно арестованных. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в спецприёмнике Леонида Гозмана
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«К данному учреждению и его сотрудникам претензий нет, претензии есть к тем, кто меня сюда незаконно поместил», — привёл один из членов комиссии слова Гозмана, который добавил, что лекарства и передачи получал своевременно.

Арест Гозман отбывает в трёхместной камере.

«Его соседями были организаторы незаконного ралли, сейчас он в камере один», — уточнили в комиссии, напомнив, что в спецприёмниках в камерах правилами внутреннего распорядка не предусмотрены ни холодильники, ни телевизоры.

«Сегодня в 19:20 Гозмана должны освободить из спецприёмника в связи с отбытием срока наказания», — информировал представитель комиссии.

Как сообщал RT ранее, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится ответственность за нарушение утверждённого запрета на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.


* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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