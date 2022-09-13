В Удмуртии ввели 964 тысячи квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
«Впервые за всю историю республики в 2022 году будет построено и сдано в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Таких показателей ещё не было», — отметили в ведомстве.
По темпам ввода жилья Удмуртия лидирует среди регионов Приволжского федерального округа.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ввели в строй 2730 жилых домов с начала года.