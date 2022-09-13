Утверждён состав оргкомитета по проведению саммита Россия — Африка
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Первый саммит прошёл в 2019 году в Сочи. Второй призван придать новый импульс торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
«Развитие всестороннего партнёрства со странами Африки является одним из важнейших приоритетов внешней политики страны. Мы намерены и в дальнейшем укреплять доброжелательные отношения между нашими странами. Именно этой цели будет служить второй саммит и экономический форум Россия — Африка», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Антон Кобяков.
Как ожидается, в экономическом форуме примут участие прибывшие в Петербург главы стран Африки, а также представители российского, африканского и международного бизнеса, государственных структур, интеграционных объединений Африки.