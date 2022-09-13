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В России вырос спрос на внутренний туризм на фоне введения визовых ограничений

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Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о росте спроса на внутренние направления среди российских путешественников.
В России вырос спрос на внутренний туризм на фоне введения визовых ограничений
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«У нас альтернатива европейским направлениям — это Санкт-Петербург и Калининград. Мы видим бешеный рост популярности. Если люди не могут попасть в Лувр, они пойдут в Эрмитаж. Если они не могут попасть, например, в Стокгольм и посмотреть на Балтику, они едут в Калининград. Что касается лечебных направлений, то люди не могут поехать в Карловы Вары и едут в санатории Кавказских Минвод. Вместо пляжей Греции, Кипра, Италии граждане выбирают отдых в Дагестане и Краснодарском крае», — рассказал Мкртчян.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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