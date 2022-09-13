РИА Новости: операционная система iOS 16 стала доступна для жителей России
Отмечается, что в новой версии обновлён экран блокировки, на котором теперь можно показывать фото, а также настраивать стили шрифтов.
Кроме того, появилась функция редактирования сообщения в течение 15 минут после отправки.
Отменить отправку сообщения теперь можно в течение двух минут.
Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.
Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.
Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съёмке в движении.