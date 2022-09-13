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РИА Новости: операционная система iOS 16 стала доступна для жителей России

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Американская компания Apple выпустила новую версию своих операционных систем iOS 16, которая стала доступна в том числе и для российских пользователей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что в новой версии обновлён экран блокировки, на котором теперь можно показывать фото, а также настраивать стили шрифтов.

Кроме того, появилась функция редактирования сообщения в течение 15 минут после отправки.

Отменить отправку сообщения теперь можно в течение двух минут.

Ранее американская компания Apple представила новую линейку смартфонов — iPhone 14 и iPhone 14 Max.

Отмечается, что базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15.

Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съёмке в движении.

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