Поезда ЦППК перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.
По данным компании, больше всего пассажиров (1,2 млн) воспользовались поездами в субботу, 10 сентября.
Ещё 1,1 млн человек ЦППК перевезла за воскресенье, 11 сентября.
Среди самых востребованных направлений — Ярославское, Казанское и Горьковское.
Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.