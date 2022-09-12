Поезда ЦППК перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

По данным компании, больше всего пассажиров (1,2 млн) воспользовались поездами в субботу, 10 сентября.

Ещё 1,1 млн человек ЦППК перевезла за воскресенье, 11 сентября.

Среди самых востребованных направлений — Ярославское, Казанское и Горьковское.

Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.