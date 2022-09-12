военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Поезда ЦППК перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города

Короткая ссылка
Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города.
Поезда ЦППК перевезли более 2,3 млн пассажиров в Москве в День города
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

По данным компании, больше всего пассажиров (1,2 млн) воспользовались поездами в субботу, 10 сентября.

Ещё 1,1 млн человек ЦППК перевезла за воскресенье, 11 сентября.

Среди самых востребованных направлений — Ярославское, Казанское и Горьковское.

Ранее телеканал «360» сообщал, что популярность дачных маршрутов в Московской области выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить