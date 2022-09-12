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В Тверской области благоустроили 57 объектов в рамках нацпроекта

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В Тверской области благоустроили 57 объектов в рамках национального федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В Тверской области благоустроили 57 объектов в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В настоящее время работы продолжаются на 33 объектах. Всего в 2022 году реализуется 97 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах.

По итогам 2021 года в регионе завершили все запланированные к вводу объекты по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что город Пионерский в Калининградской области получит грант Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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