Названы самые популярные в России кроссоверы с пробегом

Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом.

Об этом сообщает газета «Известия».

При составлении рейтинга учитывалась статистика по спросу на подержанные машины за период с июня по август 2022 года в трёх ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн до 3 млн рублей и более 3 млн рублей.

«Некоторые модели внедорожников и кроссоверов вошли в топ сразу в нескольких ценовых сегментах. Это связано с тем, что востребованы на рынке как относительно новые автомобили с небольшим пробегом, так и экземпляры постарше», — отметили специалисты.

Из статистики следует, что наиболее востребованным автомобилем с пробегом класса SUV до 1,5 млн рублей стал ВАЗ (Lada) 4х4 («Нива»).

«Также среди лидеров спроса в этом ценовом сегменте оказались Chevrolet Niva, Renault Duster и BMW X5. Замыкает топ-5 лидеров внедорожник с пробегом Nissan Qashqai», — сообщили эксперты.

В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидируют Toyota Rav4 и Volkswagen Touareg.

В самом дорогом ценовом сегменте наибольшей популярностью пользовались Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser.

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