военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Названы самые популярные в России кроссоверы с пробегом

Короткая ссылка
Эксперты «Авито Авто» назвали самые популярные в России кроссоверы и внедорожники с пробегом.
Названы самые популярные в России кроссоверы с пробегом
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

При составлении рейтинга учитывалась статистика по спросу на подержанные машины за период с июня по август 2022 года в трёх ценовых сегментах: до 1,5 млн рублей, от 1,5 млн до 3 млн рублей и более 3 млн рублей.

«Некоторые модели внедорожников и кроссоверов вошли в топ сразу в нескольких ценовых сегментах. Это связано с тем, что востребованы на рынке как относительно новые автомобили с небольшим пробегом, так и экземпляры постарше», — отметили специалисты.

Из статистики следует, что наиболее востребованным автомобилем с пробегом класса SUV до 1,5 млн рублей стал ВАЗ (Lada) 4х4 («Нива»).

«Также среди лидеров спроса в этом ценовом сегменте оказались Chevrolet Niva, Renault Duster и BMW X5. Замыкает топ-5 лидеров внедорожник с пробегом Nissan Qashqai», — сообщили эксперты.

В сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидируют Toyota Rav4 и Volkswagen Touareg.

В самом дорогом ценовом сегменте наибольшей популярностью пользовались Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить