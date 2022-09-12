Самым продаваемым автомобилем в Москве в августе стал Haval Jolion

Самым продаваемым автомобилем в Москве в августе 2022 года стала китайская модель Haval Jolion.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Рейтинг составлен на основе данных АО «Электронный паспорт».

«На первом месте — Havаl Jolion с показателем 854 купленных автомобиля (рост объёмов по сравнению с прошлым годом почти в восемь раз). На второй позиции — Geely Coolray, который приобрели в количестве 776 экземпляров (рост в семь раз)», — отмечается в сообщении.

В список также попали Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и Lada Granta.

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