Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как защитить машину от дорожных реагентов.

«Чтобы защитить автомобиль от коррозии и от этих реагентов, которые обязательно будут на дорогах, самый лучший способ — это, конечно, обработка днища. Это мы уже знаем прекрасно, это проверенный способ», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, важно не забыть и про лакокрасочное покрытие.

«Лучше всего сделать воском обработку кузова, который будет как раз отталкивать вот эту воду и эту грязь, которая в принципе может попасть на кузов», — пояснил он.

Как отметил эксперт, не менее важно правильно хранить автомобиль — например, помещение должно быть проветриваемым.

«И, конечно, регулярно пользоваться мойкой. Во всяком случае, промывать вот это днище, те элементы, которые имеют прямой доступ к такой активной среде», — заключил он.

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