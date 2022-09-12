военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов

Короткая ссылка
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал, как защитить машину от дорожных реагентов.
Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов
  • Gettyimages.ru

«Чтобы защитить автомобиль от коррозии и от этих реагентов, которые обязательно будут на дорогах, самый лучший способ — это, конечно, обработка днища. Это мы уже знаем прекрасно, это проверенный способ», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, важно не забыть и про лакокрасочное покрытие.

«Лучше всего сделать воском обработку кузова, который будет как раз отталкивать вот эту воду и эту грязь, которая в принципе может попасть на кузов», — пояснил он.

Как отметил эксперт, не менее важно правильно хранить автомобиль — например, помещение должно быть проветриваемым.

«И, конечно, регулярно пользоваться мойкой. Во всяком случае, промывать вот это днище, те элементы, которые имеют прямой доступ к такой активной среде», — заключил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, как выбрать машину для большой семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить