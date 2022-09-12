Автоэксперт Солдунов посоветовал обрабатывать днище машины для защиты от дорожных реагентов
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«Чтобы защитить автомобиль от коррозии и от этих реагентов, которые обязательно будут на дорогах, самый лучший способ — это, конечно, обработка днища. Это мы уже знаем прекрасно, это проверенный способ», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, важно не забыть и про лакокрасочное покрытие.
«Лучше всего сделать воском обработку кузова, который будет как раз отталкивать вот эту воду и эту грязь, которая в принципе может попасть на кузов», — пояснил он.
Как отметил эксперт, не менее важно правильно хранить автомобиль — например, помещение должно быть проветриваемым.
«И, конечно, регулярно пользоваться мойкой. Во всяком случае, промывать вот это днище, те элементы, которые имеют прямой доступ к такой активной среде», — заключил он.
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