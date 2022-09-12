Очередной гуманитарный груз из Нижегородской области прибыл в Донбасс

Очередная партия гуманитарной помощи прибыла в Донбасс из Нижегородской области. Доставлены лекарства, матрасы, тёплые одеяла, ноутбуки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ОНФ.

Также в Донбасс отправили школьные принадлежности и книги, собранные в ходе акции «Дети — детям».

«Мы отвезли на Донбасс ещё одну партию помощи, собранную нижегородцами в рамках проекта «Всё для победы». В этот проект искренне вовлечены тысячи людей и организаций», — заявил руководитель исполкома Народного фронта Алексей Алёхин.

Он добавил, что ОНФ готовит к отправке ещё два грузовика в Донбасс.

Ранее телеканал «360» сообщал, что из Московской области отправили очередной гуманитарный груз в Донбасс.