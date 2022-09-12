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Кузьмина: в России сократился объём фальсификата из-за цифровой маркировки молочной продукции

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Руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина рассказала, что цифровую маркировку подделать невозможно — это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции.
Кузьмина: в России сократился объём фальсификата из-за цифровой маркировки молочной продукции
  • РИА Новости

В разговоре с НСН она сообщила, что до введения маркировки в стране была проблема с нелегальным оборотом молочной продукции.

«Сейчас количество фальсифицированной продукции сократилось вдвое по сравнению с апрелем этого года. Маркировка — это уникальный код, который наносится на каждую упаковку молочной продукции. Код подделать невозможно, он защищён криптографически. Соответственно, какой-то подделки быть не может», — отметила Кузьмина.

Ранее врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в разговоре с URA.RU рассказала, что частое употребление молочных коктейлей может стать причиной развития диабета.

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