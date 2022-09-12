Песков: Путин проведёт встречу с избранными губернаторами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведёт встречу с избранными губернаторами.

«Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем», — рассказал он.

Говоря о том, планирует ли Путин лично дать оценку состоявшемуся голосованию, пресс-секретарь заметил, что «своевременно президент это сделает».

11 сентября в России завершились выборы глав субъектов, региональных и муниципальных депутатов.