Песков: Путин проведёт встречу с избранными губернаторами
- РИА Новости
«Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем», — рассказал он.
Говоря о том, планирует ли Путин лично дать оценку состоявшемуся голосованию, пресс-секретарь заметил, что «своевременно президент это сделает».
11 сентября в России завершились выборы глав субъектов, региональных и муниципальных депутатов.