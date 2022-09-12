Бочкарёв: годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен на 86%

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнили на 86%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«За восемь месяцев 2022 года в столице построено и введено в эксплуатацию 7,6 млн кв. м недвижимости. При этом доля инвесторов в общем объёме введённой недвижимости составляет 6,6 млн кв. м», — отметил Бочкарёв.

Более половины от общего объёма ввода составляет жильё — 4 млн кв. м.

Также с начала года в столице построили 15 школ, 22 детских сада, девять медицинских, 14 спортивных и три культурных объекта.

Со своей стороны, глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил, что лидером по вводу недвижимости в старой Москве стал Западный административный округ, где построили 28 объектов общей площадью 939,9 тыс. кв. м.

Второе место занимает юг Москвы с показателем ввода 781,9 тыс. кв. м.