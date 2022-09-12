В Москве 12-летняя школьница утонула в бассейне

На западе Москвы 12-летняя школьница утонула во время тренировки в бассейне.

«По предварительным данным, девочка страдала от острой сердечно-сосудистой недостаточности», — цитирует правоохранительные органы РИА Новости.

Отмечается, что трагедия произошла во Дворце водного спорта «Фили».

В материале сказано, что во время тренировки школьница почувствовала себя плохо, добралась до бортика и потеряла сознание. Девочку достали из воды, вызвали скорую, которая отвезла её в больницу, но там ребёнка не смогли спасти.

Сообщается, что московские следователи начали проверку по факту случившегося.