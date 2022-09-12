Сотрудники ФСБ в Приморье задержали браконьеров в морском заповеднике

Сотрудники ФСБ задержали браконьеров в национальном парке «Земля леопарда».

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», нарушители были задержаны в районе бухты Рейд Паллада патрулём государственных инспекторов морского заповедника и сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю посёлка городского типа Посьет.

«Нарушителям грозит уголовное преследование, а также административное наказание за незаконное нахождение в заповеднике и его охранной зоне, как и за нарушение пограничного режима. Главным ударом для браконьеров станет арест судна, что на длительное время лишит их возможности выхода в море», — заявил замдиректора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

Ранее, как сообщал «Ямал 1», в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны подозреваемые в убийстве медвежонка. В отношении них было заведено уголовное дело.