CSM: санкции Запада помогли развитию внутреннего туризма в России
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В статье утверждается, что вопреки серьёзному санкционному давлению рубль силён, занятость населения и доходы страны находятся на «удивительно высоких» уровнях, а внутренний транспорт работает хорошо.
Однако, отмечает автор материала, традиционные туристические маршруты оказались для россиян менее доступными из-за визовых и воздушных ограничений, а также проблем с банковскими картами за рубежом.
«Поэтому очевидно стремление открыть для себя Россию», — говорится в тексте.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток по России с мая по август составил около 25 млн человек, что превзошло допандемийные показатели и данные за прошлый год.