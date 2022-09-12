CSM: санкции Запада помогли развитию внутреннего туризма в России

Антироссийские санкции Запада помогли развитию внутреннего туризма России. Об этом пишет американское издание The Christian Science Monitor.

В статье утверждается, что вопреки серьёзному санкционному давлению рубль силён, занятость населения и доходы страны находятся на «удивительно высоких» уровнях, а внутренний транспорт работает хорошо.

Однако, отмечает автор материала, традиционные туристические маршруты оказались для россиян менее доступными из-за визовых и воздушных ограничений, а также проблем с банковскими картами за рубежом.

«Поэтому очевидно стремление открыть для себя Россию», — говорится в тексте.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток по России с мая по август составил около 25 млн человек, что превзошло допандемийные показатели и данные за прошлый год.