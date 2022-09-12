Явка на муниципальных выборах в Бурятии составила 39,47%

Явка на выборах в Бурятии составила 39,47%, заявил глава регионального избиркома Алекcандр Акчурин.

«Явка в этом году составила 39,47%. В 2017 году было около 41%... Для одного дня голосования для нашего региона это нормальная, традиционная явка», — цитирует его ТАСС.

По итогам обработки 99,76% голосов, лидирующие позиции занял действующий глава Бурятии Алексей Цыденов — за него проголосовали 86,24% избирателей.

Ранее в России завершились выборы глав субъектов, региональных и муниципальных депутатов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что голосование в стране прошло на высоком уровне.