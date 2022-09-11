Колесо обозрения «Солнце Москвы» работает в ограниченном режиме из-за потока посетителей

Колесо обозрения «Солнце Москвы» работает в ограниченном режиме из-за большого числа желающих покататься, сообщили в пресс-службе.

«Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Отмечается, что данная мера нацелена на создание комфортного и безопасного приёма посетителей.

Накануне президент России Владимир Путин вместе с мэром российской столицы Сергеем Собяниным в режиме видео-конференц-связи из московского парка «Зарядье» открыли самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы».