Колесо обозрения «Солнце Москвы» работает в ограниченном режиме из-за потока посетителей
«Решение о перераспределении потока посетителей на другие дни принято для исключения нештатных ситуаций из-за высокого количества желающих покататься», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.
Отмечается, что данная мера нацелена на создание комфортного и безопасного приёма посетителей.
Накануне президент России Владимир Путин вместе с мэром российской столицы Сергеем Собяниным в режиме видео-конференц-связи из московского парка «Зарядье» открыли самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы».