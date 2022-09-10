Песков высказался о планах по совещанию Путина с военными и представителями ОПК
- РИА Новости
«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определённый опыт, который нужно обсуждать», — цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, совещания состоятся позже, поскольку в данный момент график у президента напряжённый.
Ранее сообщалось, что Путин посетил полигон Сергеевский в Приморье, где вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым понаблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2022».