военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Песков высказался о планах по совещанию Путина с военными и представителями ОПК

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что традиционная сочинская серия совещаний президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями ОПК обязательно состоится, но позже.
Песков высказался о планах по совещанию Путина с военными и представителями ОПК
  • РИА Новости

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что по мере развития специальной военной операции приобретается определённый опыт, который нужно обсуждать», — цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, совещания состоятся позже, поскольку в данный момент график у президента напряжённый.

Ранее сообщалось, что Путин посетил полигон Сергеевский в Приморье, где вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым понаблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2022».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить