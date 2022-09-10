Сенатор Ковитиди: Москва всегда отзывается любовью в сердце каждого представителя русского мира

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT поздравила жителей столицы с Днём города Москвы.

«Сегодня, в день 875-летия со дня основания столицы нашей родины, испытываешь особые чувства по отношению к городу-герою Москве! Мы любим нашу столицу — величественный, устремлённый в будущее прекрасный город, который стал для каждого из нас символом родины, любви к Отечеству, верности, надёжности и поддержки», — рассказала сенатор.

Она отметила, что «столица нашей родины и её славные труженики» заслуживают высокой оценки.

«Мы, крымчане, сердечно благодарны Москве и москвичам за поддержку нашей республики как в первые годы воссоединения Крыма с Россией, так и сейчас, в период активного развития полуострова. Москва всегда отзывается любовью в сердце каждого представителя великого русского мира. Вся Россия сегодня празднует день рождения своей златоглавой столицы, города-героя Москвы. Поздравляем!» — заключила Ковитиди.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил жителей столицы с наступающим Днём города.