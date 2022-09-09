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Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Уфе

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Дмитрий, очевидец пожара в уфимском ТЦ «Меркурий», рассказал подробности об инциденте.
Очевидец рассказал подробности о пожаре в ТЦ в Уфе
  • РИА Новости

«Пожар неизвестно из-за чего начался, всё вспыхнуло, люди выходили из третьего корпуса спокойно, паники более-менее не было. Люди эвакуировались, ничего не поняв. В первом, втором корпусе вышел персонал. Начался пожар в первом корпусе, как я понял», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Дмитрия, людей было много только в кинотеатре в третьем корпусе, а так «практически не было», только персонал.

«Спецслужбы приехали довольно быстро. Как приехали, так всё и перекрыли», — добавил Дмитрий.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, информация о пожаре поступила в ведомство в 21:36, после чего на место выехали 78 человек личного состава и 28 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг — повышенный, передаёт mkset.ru.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с места пожара в ТЦ в Уфе.

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