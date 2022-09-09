В Индии представили туристский потенциал Петербурга

Презентации туристского потенциала Санкт-Петербурга прошли в Индии — в Дели и Мумбае.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Делегация рассказала представителям индийских турфирм о деловом, культурно-познавательном, семейном и оздоровительном видах туризма, а также о luxury-программах.

Как отметили в комитете, Индия — один из наиболее перспективных рынков для въездного туризма в России.

«Это страна с одной из самых быстроразвивающихся экономик в мире, с растущим благосостоянием среднего класса, представители которого нередко отправляются на отдых за рубеж. Примечательно, что сумма их средних затрат на заграничные поездки выросла в два раза за последнее десятилетие», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.