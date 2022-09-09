В Тверской области стартует международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

У Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области стартует международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Она продлится с 10 до 22 сентября.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Музей Победы.

Участниками экспедиции станут 450 поисковиков из 23 регионов России и Донецкой Народной Республики.

«За весь период проведения, с 2016 года, экспедиция стала одной из самых крупных и успешных поисковых операций, проводимых в нашей стране. В рамках Вахты Памяти за все годы проведения обнаружены и подняты останки более 3 тыс. советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны», — заявили представители Российского военно-исторического общества.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.