Автоэксперт Попов дал советы по подготовке машины к холодам

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по подготовке машины к холодам.

«Основное, самое расхожее — обработать все резиновые уплотнители, которые находятся в стыковых соединениях дверей. Обработать их специальным силиконовым спреем. В случае если на них не будет оседать влага, двери не будут прилипать и замерзать», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Также рекомендуется тщательно вымыть стёкла.

«Перед наступлением холодов неплохо бы своими руками тщательно промыть лобовое стекло с моющими средствами. И потихоньку добавлять незамерзайку в бачок омывателя, чтобы зима не застала врасплох», — пояснил Попов.

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