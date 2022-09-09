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Большинство россиян вместо пляжного отдыха предпочитают путешествия и походы

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Компании «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах» провели исследование и выяснили, что большинство россиян считают отдых на пляже самым скучным способом провести отпуск.
Большинство россиян вместо пляжного отдыха предпочитают путешествия и походы
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

24% россиян в ходе опроса отметили, что любят посещать новые города и изучать местные достопримечательности, 17% предпочитают многокилометровые походы и жизнь в палатке. Каждый седьмой любит горнолыжные курорты и другие экстремальные виды досуга, а остальные предпочитают проводить отпуск дома.

При этом каждый пятый признался, что в принципе не любит путешествовать, а более 40% заявили, что отправятся на отдых только при условии, что их комфорт будет на достаточном уровне.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным текущий туристический сезон.

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