военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ХМАО задержали подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны семеро подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России через интернет.
В ХМАО задержали подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт УМВД России по региону.

По версии следствия, семеро фигурантов в возрасте от 19 до 52 лет в одном из мессенджеров создали магазины по продаже наркотиков.

«Используя в целях конспирации зашифрованные никнеймы, злоумышленники совершили на территории Югры, Камчатского края, Амурской, Сахалинской и Московской областей, а также в Москве ряд преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято около 4,6 кг наркотических веществ.

Уголовное дело, возбуждённое по имеющимся фактам, передано в суд.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить