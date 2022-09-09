В ХМАО задержали подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России

В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны семеро подозреваемых в распространении наркотиков в ряде регионов России через интернет.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный сайт УМВД России по региону.

По версии следствия, семеро фигурантов в возрасте от 19 до 52 лет в одном из мессенджеров создали магазины по продаже наркотиков.

«Используя в целях конспирации зашифрованные никнеймы, злоумышленники совершили на территории Югры, Камчатского края, Амурской, Сахалинской и Московской областей, а также в Москве ряд преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято около 4,6 кг наркотических веществ.

Уголовное дело, возбуждённое по имеющимся фактам, передано в суд.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Севастополе перед судом предстанут пять обвиняемых в организации подпольного казино.