Песков объяснил решение Путина надеть военную куртку на учениях в Приморье

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил решение президента России Владимира Путина надеть военную куртку на учениях в Приморье.

По словам Пескова, глава государства просто хотел защититься от неблагоприятных погодных условий и это никак не связано с проведением военной операции на Украине.

«Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл проливной ливень... Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Путин посетил полигон Сергеевский в Приморье, где вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым понаблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2022».