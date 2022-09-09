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Песков объяснил решение Путина надеть военную куртку на учениях в Приморье

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил решение президента России Владимира Путина надеть военную куртку на учениях в Приморье.
Песков объяснил решение Путина надеть военную куртку на учениях в Приморье
  • РИА Новости

По словам Пескова, глава государства просто хотел защититься от неблагоприятных погодных условий и это никак не связано с проведением военной операции на Украине. 

«Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел действительно куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шёл проливной ливень... Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Путин посетил полигон Сергеевский в Приморье, где вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым понаблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2022».

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