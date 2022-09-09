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Губернатор Приморья обратился к МЧС с просьбой ввести федеральный режим ЧС из-за тайфуна

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к МЧС России с просьбой ввести федеральный режим чрезвычайно ситуации из-за тайфуна.
Губернатор Приморья обратился к МЧС с просьбой ввести федеральный режим ЧС из-за тайфуна
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram губернатора края.

«В связи с масштабом причинённого краю ущерба обратился к министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня», — написал Кожемяко.

Губернатор отметил, что в селе Кишинёвка Лазовского округа в результате стихийного бедствия погибла женщина.

Ранее сообщалось, что в Приморье более 30 населённых пунктов оказались отрезаны от дорог из-за тайфуна.

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