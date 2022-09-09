Губернатор Приморья обратился к МЧС с просьбой ввести федеральный режим ЧС из-за тайфуна
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram губернатора края.
«В связи с масштабом причинённого краю ущерба обратился к министру МЧС России с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня», — написал Кожемяко.
Губернатор отметил, что в селе Кишинёвка Лазовского округа в результате стихийного бедствия погибла женщина.
Ранее сообщалось, что в Приморье более 30 населённых пунктов оказались отрезаны от дорог из-за тайфуна.