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В «Ростехе» назвали успешными доклинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19

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Единая вакцина от гриппа и COVID-19 Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и «Ростеха» успешно прошла доклинические испытания.
В «Ростехе» назвали успешными доклинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19
  • РИА Новости

«В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности», — сообщила пресс-служба «Ростеха».

В госкорпорации отмечают, что в ближайшее время планируется подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I—II.

Также уточняется, что массовый выпуск вакцины начнётся на одном из фармацевтических заводов холдинга «Нацимбио».

В январе «Ростех» сообщил о первых результатах разработок единой вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году.

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