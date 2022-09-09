Абхазия и Сочи стали самыми бюджетными направлениями для отдыха на двоих в сентябре

В Ассоциации туроператоров России сообщили, какие направления предлагают наиболее бюджетный пляжный отдых в середине сентября.

Об этом пишет newizv.ru.

Так, путёвки в Абхазию и Сочи на период 12—18 сентября существенно дешевле августовских — на 6,5% и 5,5% соответственно.

Поездка в Абхазию на двоих на десять дней, включая перелёт, проживание в отеле (две-три звезды) с завтраком обойдётся в 41,5 тыс. рублей, в Сочи — 54 тыс. рублей.

В то же время аналогичный отдых в Турции обойдётся в сумму не менее 99 тыс. рублей.

Отдых на двоих в ОАЭ, Бахрейне и Египте будет стоить 100—150 тыс. рублей. В Таиланде, на Шри-Ланке, Сейшелах и Мальдивах можно отдохнуть за 200 тыс. рублей.

Ранее, как сообщает ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.