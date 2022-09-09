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Сочи и Москва стали популярными городами для отдыха у россиян с детьми в сентябре

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование и назвал самые популярные туристические направления среди россиян с детьми в сентябре.
Сочи и Москва стали популярными городами для отдыха у россиян с детьми в сентябре
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

На самолёте большинство туристов с детьми путешествуют в сентябре в Сочи: доля бронирований составила 27% — на 8% больше, чем в 2021-м.

Далее идут Москва с долей бронирований 25,5% (+65%) и Петербург — 10,5% туристов с детьми (+87%).

Доля поездок за рубеж для отдыха с детьми в сентябре составляет 17% (+55%). Среди стран для семейного отпуска традиционно лидирует Турция, затем идут ОАЭ и Армения.

Если говорить о железнодорожных направлениях в сентябре, то в тройке лидеров Сочи, Москва и Петербург.

Ранее, как сообщало ФАН, депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.

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