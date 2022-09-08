Форум «Устойчивое развитие регионов» пройдёт в Нижегородской области в октябре
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Как сообщает pravda-nn.ru, об этом заявил заместитель губернатора Андрей Бетин в рамках выступления на одной из секций Восточного экономического форума.
Также во время сессии «Экономика замкнутого цикла» на ВЭФ-2022 Бетин рассказал об опыте области в реализации ESG-повестки, о критериях и задачах экологизации бизнеса.
В частности, он отметил инвестиционный проект по созданию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твёрдых коммунальных отходов в Арзамасском районе, передаёт ИА «Время Н».
Объём инвестиций в проект составит 2 млрд рублей.