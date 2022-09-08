Аналитик Фетисов сравнил эффективность инвестиций в золото и валюту

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов сравнил эффективность инвестиций в золото и валюту.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что любая валюта подвержена инфляции, особенно во времена экономической турбулентности. В частности, накопленная инфляция доллара США за 20 лет достигла 64%.

«Это значит, что $1 тыс. 20 лет назад сейчас «стоит» всего $360. А $1 тыс., вложенные в золото в августе 2002 года, сейчас стоили бы примерно $5,4 тыс.», — пояснил Фетисов.

По его словам, считается, что золото должно занимать в портфеле инвестора 5—10%, являясь защитным активом.

Фетисов также отметил, что покупка золотых слитков и монет подойдёт желающим дифференцировать свой портфель сбережений.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.