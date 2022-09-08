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Психолог Метальникова рассказала, что возрастные кризисы повышают риск разводов

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Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, что разводы часто могут быть связаны с возрастными кризисами, которые проходят супруги.
Психолог Метальникова рассказала, что возрастные кризисы повышают риск разводов
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

В разговоре с Общественной службой новостей специалист назвала потенциально «опасные» периоды жизни.

По её словам, первый кризис наступает в 20—23 года — период самоопределения.

27—28, 37—39, 57—59 лет — периоды проверки всех сфер жизни человека, кардинальной перестройки.

42—45 лет — кризис среднего возраста, за которым следует переосмысление жизни.

59—60 лет — очередное подведение итогов, проверка основных жизненных ценностей.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

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