Психолог Метальникова рассказала, что возрастные кризисы повышают риск разводов
- Gettyimages.ru
- © Tetra Images
В разговоре с Общественной службой новостей специалист назвала потенциально «опасные» периоды жизни.
По её словам, первый кризис наступает в 20—23 года — период самоопределения.
27—28, 37—39, 57—59 лет — периоды проверки всех сфер жизни человека, кардинальной перестройки.
42—45 лет — кризис среднего возраста, за которым следует переосмысление жизни.
59—60 лет — очередное подведение итогов, проверка основных жизненных ценностей.
Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.