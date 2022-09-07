В «Опоре России» назвали недвижимость неплохим вариантом для инвестиций

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал высказался об эффективности инвестирования в недвижимость.

«Если говорить о сохранности средств, то сейчас неплохой вариант — вкладывать деньги в недвижимость. Если есть сумма на первоначальный взнос, то, может, имеет смысл взять ипотеку. Собственно, для нашей культуры вообще весьма характерно относиться к недвижимости как к одному из самых надёжных объектов инвестиций», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время банки предоставляют широкий спектр возможностей для ипотечного кредитования, специальных условий и совместных акций с девелоперами.

«Разумеется, наиболее популярным форматом является сдача ипотечной квартиры в аренду с перекрытием платежей — тогда фактически квартира начинает сама себя оплачивать», — добавил Сигал.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.