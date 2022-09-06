Самым популярным автомобилем в России в августе стала Lada Granta

Самым популярным автомобилем в России по итогам августа 2022 года стала Lada Granta. Её приобрели 11 302 покупателя.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает китайский кроссовер Haval Jolion (продано 2049 экземпляров).

В список также попали Lada Vesta, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO, Lada Niva Legend, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris.

Замыкает топ-10 китайский кроссовер Geely Atlas PRO.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.