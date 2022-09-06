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Самым популярным автомобилем в России в августе стала Lada Granta

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Самым популярным автомобилем в России по итогам августа 2022 года стала Lada Granta. Её приобрели 11 302 покупателя.
Самым популярным автомобилем в России в августе стала Lada Granta
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает китайский кроссовер Haval Jolion (продано 2049 экземпляров).

В список также попали Lada Vesta, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO, Lada Niva Legend, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris.

Замыкает топ-10 китайский кроссовер Geely Atlas PRO.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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