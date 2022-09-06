Самым популярным автомобилем в России в августе стала Lada Granta
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Второе место занимает китайский кроссовер Haval Jolion (продано 2049 экземпляров).
В список также попали Lada Vesta, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO, Lada Niva Legend, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris.
Замыкает топ-10 китайский кроссовер Geely Atlas PRO.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.