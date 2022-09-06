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Участники ВЭФ обсудили вопросы продвижения российского ПО

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В рамках Восточного экономического форума прошла сессия «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта».
Участники ВЭФ обсудили вопросы продвижения российского ПО
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает Life.ru.

Участники встречи обсудили перспективы развития рынка отечественного программного обеспечения, меры его поддержки, проблемы кибербезопасности.

В частности, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин рассказал о мерах поддержки IT-сектора, в том числе о маркетплейсе российских программных решений.

«Сейчас мы большую работу провели с самими правообладателями, и правообладатели, скажем так, описали свои продукты с точки зрения истории успеха на рынке, с точки зрения функционала», — заявил Паршин.

Также он анонсировал формирование службы цифровых атташе, которая начинает работу в 17 странах. Среди её функций — помощь в проведении платежей с иностранными покупателями российского софта.

Ранее ФАН сообщало, что на ВЭФ подписали соглашение по киберспорту.

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