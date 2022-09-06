Международная Владивостокская регата пройдёт 9 сентября в рамках спортивной программы ВЭФ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Соревнования по академической гребле среди профессиональных команд и любителей из регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана и стран АТР будут проходить в бухте Новик на острове Русском.
Всего в регате примут участие 70 спортсменов.
Также запланирована развлекательная программа.
Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.