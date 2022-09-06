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В РУДН рассказали о предпочтениях абитуриентов в 2022 году

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Коммуникационное агентство «Лампа» и Российский университет дружбы народов (РУДН) провели исследование, посвящённое предпочтениям абитуриентов в 2022 году.
В РУДН рассказали о предпочтениях абитуриентов в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Выяснилось, что в 2022 году на направления подготовки, связанные с коммуникациями, подано рекордное число заявок. Направление «Реклама и связи с общественностью» признано одним из пяти самых популярных в университете.

Из результатов опроса следует, что большинство студентов назвали возможность реализовать свой креативный потенциал основной причиной выбора маркетинговой специальности (73,7%).

Среди других причин — возможность работы с крупными брендами (65,4%), высокая рыночная зарплата в отрасли (51,2%), престижность профессии (42,9%).

Ранее проректор Государственного университета управления Александр Троицкий в беседе с НСН заявил о росте у студентов интереса к обучению в магистратуре.

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