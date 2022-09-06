Путин призвал сделать путешествия по России доступными для людей с разным уровнем дохода

В России необходимо сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России».

Путин подчеркнул важность соблюдения интересов российских граждан при развитии сферы туризма.

«Мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин выразил уверенность, что нужно принять все меры, чтобы россияне могли посещать здравницы, курорты, морские пляжи, а также знакомиться с Москвой, Санкт-Петербургом и другими российскими городами, которые представляют культурный и исторический интерес.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в беседе с НСН назвал успешным летний турсезон.