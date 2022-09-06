В Москве в рамках программы реновации с жителями заключили более 11 тысяч договоров

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в этом году по программе реновации начали переселение уже более 19 тыс. человек.

«Реновация в Москве набрала хорошие темпы. Программа стартовала в городе 1 августа 2017 года и за этот короткий срок уже более 70,5 тыс. москвичей получили новое комфортное жильё», — сообщил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам министра, темпы переселения постоянно растут. Если за первые три года, с 2018 по 2020-й, были заключены договоры с 8,1 тыс. семей, то в 2021 году — с 8,2 тыс. семей. А с начала нынешнего, 2022 года — оформлено уже более 11 тыс. договоров, что превышает показатели предыдущих лет.

В 2019 году для жителей запустили электронный помощник — суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации». Посредством сервиса можно дистанционно записаться на осмотр квартиры и подписание договора, загрузить необходимые документы и т. д.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве вновь увеличили количество стартовых площадок программы реновации.